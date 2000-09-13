» » Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
Раздел: Курьезы  
0

Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона

Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угонаВот это фантазия.

Сеть взорвало фото, как в оккупированном Крыму борются с воровством автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Чудодейственный" способ показали на страничке "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона


Привязанный к столбу автомобиль запечатлели в городе Симферополь. Так владелец машины пытался спасти ее от угона. Он припарковал Mercedes на улице Серова у тротуара и приковал его цепями.

Пользователи сети не упустили шанса прокомментировать фото с иронией. Под постом начали шутить про беспроводную зарядку и воровство столбов.

Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона


Читайте также: Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина

Но есть и те, кто на полном серьезе недовольны ситуацией и распространенным воровством.

Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, угон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
     1666
     0

Похожие новости по теме

Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина

Вот это разница.

В Сети потешаются над двойниками Путина в Крыму В Сети потешаются над двойниками Путина в Крыму

Алексей Голобуцкий обратил внимание на странный момент.

"Отдых по-богатому": фото из оккупированной Ялты "взорвало" Сеть

В сети смеются над бархатным сезоном в Крыму.

"Похоже, таки НАТО ждут": фото вывески в оккупированном Крыму рассмешило сеть

Пользователи сети бурно обсуждают курьезный снимок.

"Он вместо ждуна теперь": эпичное фото Валуева из Крыма "взорвало" Сеть

В сети высмеяли фото Валуева с места строительства путинского моста в Крым.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх