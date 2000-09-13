Раздел: Курьезы
Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
Вот это фантазия.
Сеть взорвало фото, как в оккупированном Крыму борются с воровством автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Чудодейственный" способ показали на страничке "КРЫМский бандеровец" в Twitter.
Привязанный к столбу автомобиль запечатлели в городе Симферополь. Так владелец машины пытался спасти ее от угона. Он припарковал Mercedes на улице Серова у тротуара и приковал его цепями.
Пользователи сети не упустили шанса прокомментировать фото с иронией. Под постом начали шутить про беспроводную зарядку и воровство столбов.
Читайте также: Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
Но есть и те, кто на полном серьезе недовольны ситуацией и распространенным воровством.
Сеть взорвало фото, как в оккупированном Крыму борются с воровством автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Чудодейственный" способ показали на страничке "КРЫМский бандеровец" в Twitter.
Привязанный к столбу автомобиль запечатлели в городе Симферополь. Так владелец машины пытался спасти ее от угона. Он припарковал Mercedes на улице Серова у тротуара и приковал его цепями.
Пользователи сети не упустили шанса прокомментировать фото с иронией. Под постом начали шутить про беспроводную зарядку и воровство столбов.
Читайте также: Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
Но есть и те, кто на полном серьезе недовольны ситуацией и распространенным воровством.
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