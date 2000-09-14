Раздел: Курьезы
Черновецкий вернулся: киевлян насмешил гуляющий по улицам «космонавт»
Соцсети обсуждают загадочное фото.
В сети стал популярным снимок прохожего в костюме астронавта, сделанный на Почтовой площади в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В комментариях под постом Леды Ивановой в Facebook развилась активная дискуссия, в комментариях пользователи сети предлагают различные версии относительно того, что сподвигло киевлянина выйти на улицу в таком наряде.
"С космодрома на побывку", "Ему не на ту кнопку нажали", "Вот только с обувью промашечка вышла", - посмеялись в комментариях, обратив внимание на простые спортивные кеды прохожего.
Вспомнили под снимком и бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого.
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"Черновецкий вернулся?", "Не дай Бог", - посмеялись под фото.
В сети стал популярным снимок прохожего в костюме астронавта, сделанный на Почтовой площади в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В комментариях под постом Леды Ивановой в Facebook развилась активная дискуссия, в комментариях пользователи сети предлагают различные версии относительно того, что сподвигло киевлянина выйти на улицу в таком наряде.
"С космодрома на побывку", "Ему не на ту кнопку нажали", "Вот только с обувью промашечка вышла", - посмеялись в комментариях, обратив внимание на простые спортивные кеды прохожего.
Вспомнили под снимком и бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого.
Читайте также: Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
"Черновецкий вернулся?", "Не дай Бог", - посмеялись под фото.
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