Раздел: Курьезы
Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
Вот это ошибка.
Гонконгская авиакомпания отправила на перекраску самолет с пропущенной буквой в названии на ливрее, но не избежала насмешек, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific вынуждена была отправить на перекраску одно из своих воздушных судов из-за ошибки, допущенной при его перекраске.
Вместо правильного названия авиаперевозчика, в покрасочном цеху нанесли надпись с пропущенной буквой "F". В авиакомпании не постеснялись признать свою ошибку и даже опубликовали фото ливреи в Twitter.
"К сожалению, эта эксклюзивная ливрея не просуществует долго! Она возвращается обратно в цех!", - говорится в твите Cathay Pacific.
Однако пользователи не преминули подшутить над перевозчиком, предложив ему соответствующим образом переименовать свои аккаунты в соцсетях или дорисовать недостающую букву прямо поверх ливреи, использовав для этого "галочку" являющуюся логотипом компании. Некоторые пользователи пошутили, что, возможно буква просто затерялась, и с другой стороны фюзеляжа надпись выглядит как "Cathay Pacffc".
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Также пользователи соцсети справедливо заметили, что если контроль качества в авиакомпании не работает даже на таком уровне, то это должно вызвать серьезные опасения насчет технического состояния самолетов.
Гонконгская авиакомпания отправила на перекраску самолет с пропущенной буквой в названии на ливрее, но не избежала насмешек, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific вынуждена была отправить на перекраску одно из своих воздушных судов из-за ошибки, допущенной при его перекраске.
Вместо правильного названия авиаперевозчика, в покрасочном цеху нанесли надпись с пропущенной буквой "F". В авиакомпании не постеснялись признать свою ошибку и даже опубликовали фото ливреи в Twitter.
"К сожалению, эта эксклюзивная ливрея не просуществует долго! Она возвращается обратно в цех!", - говорится в твите Cathay Pacific.
Однако пользователи не преминули подшутить над перевозчиком, предложив ему соответствующим образом переименовать свои аккаунты в соцсетях или дорисовать недостающую букву прямо поверх ливреи, использовав для этого "галочку" являющуюся логотипом компании. Некоторые пользователи пошутили, что, возможно буква просто затерялась, и с другой стороны фюзеляжа надпись выглядит как "Cathay Pacffc".
Читайте также: Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
Также пользователи соцсети справедливо заметили, что если контроль качества в авиакомпании не работает даже на таком уровне, то это должно вызвать серьезные опасения насчет технического состояния самолетов.
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