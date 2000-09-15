Раздел: Курьезы
На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
Риск в каждом кадре.
Наша жизнь наполнена ежедневными переживаниями и сомнениями. Человек думающий то и дело задается вопросами: «Что будет завтра?», «Как дальше быть?» и «В чем смысл жизни?». А тут еще эти непонятные фото с просторов интернета, способные разрушить хрупкое ощущение внутреннего баланса, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanadvice.
Что тут скажешь: фотограф появился в нужное время и в нужном месте. Некоторые из этих снимков вызывают совершенно сюрреалистичные переживания! Слабонервным и перфекционистам смотреть не рекомендуется…
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Наша жизнь наполнена ежедневными переживаниями и сомнениями. Человек думающий то и дело задается вопросами: «Что будет завтра?», «Как дальше быть?» и «В чем смысл жизни?». А тут еще эти непонятные фото с просторов интернета, способные разрушить хрупкое ощущение внутреннего баланса, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanadvice.
Что тут скажешь: фотограф появился в нужное время и в нужном месте. Некоторые из этих снимков вызывают совершенно сюрреалистичные переживания! Слабонервным и перфекционистам смотреть не рекомендуется…
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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