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Раздел: Курьезы  
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Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать

Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказатьБез юмора - никуда.

Рано или поздно все, у кого язык без костей, оказываются в твиттере и обретают тысячи поклонников своего остроумия. Неважно, о чем они пишут - о персиках, сырниках, лишнем весе или маленькой зарплате, - все равно получается смешно. Читайте и давайте же посмеемся вместе, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы собрали лучшие твиты от тех, кто шутит как дышит.

Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
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 Теги: твиты, приколы

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Вчера, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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