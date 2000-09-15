Раздел: Курьезы
Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
Теперь его разыскивают.
В Соединенных Штатах Америки мужчина ограбил игровой автомат в одном из торговых центров, посадив в него маленького ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Происшествие случилось на глазах у посетителей торгового центра. Отец пришел в здание вместе с детьми - мальчиком и совсем маленькой девочкой, которая только начала ходить. Они подошли к игровом автомату, в котором необходимо управлять двумя кнопками, чтобы достать призы. Правила предусматривают, что игроку необходимо перерезать леску с призом с помощью ножниц.
Мужчина решил обойти правила и помог дочери залезть внутрь автомата через лоток для призов. Затем девочка принялась срывать висевшие на лесках призы и передавать наружу. В результате семья забрала приставку Nintendo Switch и карманную консоль Nintendo DS. Украв призы, мужчина с детьми ушли из торгового центра.
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Сотрудники местной полиции обнародовали ролик с ограблением и призвали общественность помочь разыскать преступника.
В Соединенных Штатах Америки мужчина ограбил игровой автомат в одном из торговых центров, посадив в него маленького ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Происшествие случилось на глазах у посетителей торгового центра. Отец пришел в здание вместе с детьми - мальчиком и совсем маленькой девочкой, которая только начала ходить. Они подошли к игровом автомату, в котором необходимо управлять двумя кнопками, чтобы достать призы. Правила предусматривают, что игроку необходимо перерезать леску с призом с помощью ножниц.
Мужчина решил обойти правила и помог дочери залезть внутрь автомата через лоток для призов. Затем девочка принялась срывать висевшие на лесках призы и передавать наружу. В результате семья забрала приставку Nintendo Switch и карманную консоль Nintendo DS. Украв призы, мужчина с детьми ушли из торгового центра.
Читайте также: Японский школьник насмешил мир странным стилем одежды
Сотрудники местной полиции обнародовали ролик с ограблением и призвали общественность помочь разыскать преступника.
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