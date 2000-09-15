Раздел: Курьезы
Самые свежие и прикольные демотиваторы
Нереально смешные демотиваторы поднимут настроение этим осенним утром!
Это прикольные картинки которые можно рассматривать бесконечно, получая море удовольствия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Лучшие приколы о странном положением, в которое попали люди или животные. С состоянием предметов или нетрадиционное их использованием. Они легко поднимут настроение.
Читайте также: Смешные демотиваторы на злобу дня
Приятного просмотра!
Это прикольные картинки которые можно рассматривать бесконечно, получая море удовольствия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Лучшие приколы о странном положением, в которое попали люди или животные. С состоянием предметов или нетрадиционное их использованием. Они легко поднимут настроение.
Читайте также: Смешные демотиваторы на злобу дня
Приятного просмотра!
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