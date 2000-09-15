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Раздел: Курьезы  
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Волан-де-Морт отдыхает: Сеть повеселил снимок ребенка на свадьбе

Волан-де-Морт отдыхает: Сеть повеселил снимок ребенка на свадьбеФото набирает популярность.

На свадьбе маленький мальчик забрался под длинное платье матери и уперся в него головой. Одежда девушки так сильно растянулась, что через нее просвечивалось лицо ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Пользователи сети отметили, что ребенок стал похож на персонажа-злодея из серии книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

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"Возьми ребенка на свадьбу, говорили они, это будет мило, говорили они", - подписал фото автор.

Волан-де-Морт отдыхает: Сеть повеселил снимок ребенка на свадьбе
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 Теги: ребенок, свадьба

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Сегодня, 09:55 » Автор: Анна Мартынова
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