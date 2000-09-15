Раздел: Курьезы
Принц Гарри повеселил мир, "украв" пирожки
Забавное видео набирает популярность.
Принц Гарри, супруга которого строго следит за тем, чтобы он правильно питался, проявил непослушание. Во время состоявшейся в Кенсингтонском дворце презентации кулинарной книги, в создании которой принимала участие Меган Маркл, был устроен фуршет для гостей. Голодный Гарри тайком от жены, не дождавшись формального объявления о начале трапезы, стащил со стола несколько пирожков самоса. Это национальное вегетарианское блюдо индийской кухни: пирожки с овощной начинкой жарятся во фритюре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В сети появилось видео, на котором довольный Гарри отходит от шатра, где разместили угощение, пряча добычу за спиной. При этом он воровато оглядывается. И, заметив направленную на него камеру, хитро и в то же время виновато улыбается тем, кто его снимает.
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Другим запоминающимся моментом мероприятия стал момент, когда Гарри приглаживает Меган волосы, разлетавшиеся на ветру. А потом трогательно кладет на плечо супруги подбородок.
Принц Гарри, супруга которого строго следит за тем, чтобы он правильно питался, проявил непослушание. Во время состоявшейся в Кенсингтонском дворце презентации кулинарной книги, в создании которой принимала участие Меган Маркл, был устроен фуршет для гостей. Голодный Гарри тайком от жены, не дождавшись формального объявления о начале трапезы, стащил со стола несколько пирожков самоса. Это национальное вегетарианское блюдо индийской кухни: пирожки с овощной начинкой жарятся во фритюре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В сети появилось видео, на котором довольный Гарри отходит от шатра, где разместили угощение, пряча добычу за спиной. При этом он воровато оглядывается. И, заметив направленную на него камеру, хитро и в то же время виновато улыбается тем, кто его снимает.
Читайте также: «Мисс Украина-2018»: яркие снимки победительницы. Фото
Другим запоминающимся моментом мероприятия стал момент, когда Гарри приглаживает Меган волосы, разлетавшиеся на ветру. А потом трогательно кладет на плечо супруги подбородок.
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