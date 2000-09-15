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Принц Гарри повеселил мир, "украв" пирожки

Принц Гарри повеселил мир, "украв" пирожкиЗабавное видео набирает популярность.

Принц Гарри, супруга которого строго следит за тем, чтобы он правильно питался, проявил непослушание. Во время состоявшейся в Кенсингтонском дворце презентации кулинарной книги, в создании которой принимала участие Меган Маркл, был устроен фуршет для гостей. Голодный Гарри тайком от жены, не дождавшись формального объявления о начале трапезы, стащил со стола несколько пирожков самоса. Это национальное вегетарианское блюдо индийской кухни: пирожки с овощной начинкой жарятся во фритюре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

В сети появилось видео, на котором довольный Гарри отходит от шатра, где разместили угощение, пряча добычу за спиной. При этом он воровато оглядывается. И, заметив направленную на него камеру, хитро и в то же время виновато улыбается тем, кто его снимает.

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Другим запоминающимся моментом мероприятия стал момент, когда Гарри приглаживает Меган волосы, разлетавшиеся на ветру. А потом трогательно кладет на плечо супруги подбородок.



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 Теги: Принц Гарри, пирожки

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Сегодня, 11:39 » Автор: Анна Мартынова
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