Раздел: Курьезы
Сеть насмешили размышления российской чиновницы о мужчинах и женщинах
Кличко отдыхает.
Странное высказывание министра РФ про мужчин в сети сравнили с «крылатыми выражениями» Кличко, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова отличилась «глубоким и мудрым» высказыванием о различии между мужчинами и женщинами.
О неожиданных гендерных аспектах она заявила в кулуарах второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
«У женщин, в отличии от мужчин, есть параллельное мышление, они последовательны – вот это есть такое отличие… Но в мире есть мужчины, напоминающие женщин, как и женщины, напоминающие мужчин», - уверена российский министр.
После этого она добавила, что никогда не была мужчиной и ей не с чем сравнить.
«Сентенция» министра вызвала обсуждения в сети. Некоторые пользователи уверены, что таинственный заказчик двух тонн кокаина в пакетах с логотипом «Единой России» найден.
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«Дошел таки порошок», «В мире мудрых мыслей. Высказывание уровня 10 летнего школьника из класса коррекции. А это на минуточку целая министорша!», «Ей к Королеву, губеру липецкой области, они бы поговорили так, что затмили бы Черномырдина», «Да ладно - пара понюшек фирменного порошка из упаковок с логотипом еще и не так расширят границы реальности», «Пока не выпил 200 грамм, не мог понять глубокий смысл этой мысли. А когда понял, что смысла нет, то стало грустно и выпил ещё», «Геометрия Скворцовой», - шутят пользователи.
Странное высказывание министра РФ про мужчин в сети сравнили с «крылатыми выражениями» Кличко, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова отличилась «глубоким и мудрым» высказыванием о различии между мужчинами и женщинами.
О неожиданных гендерных аспектах она заявила в кулуарах второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
«У женщин, в отличии от мужчин, есть параллельное мышление, они последовательны – вот это есть такое отличие… Но в мире есть мужчины, напоминающие женщин, как и женщины, напоминающие мужчин», - уверена российский министр.
После этого она добавила, что никогда не была мужчиной и ей не с чем сравнить.
«Сентенция» министра вызвала обсуждения в сети. Некоторые пользователи уверены, что таинственный заказчик двух тонн кокаина в пакетах с логотипом «Единой России» найден.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
«Дошел таки порошок», «В мире мудрых мыслей. Высказывание уровня 10 летнего школьника из класса коррекции. А это на минуточку целая министорша!», «Ей к Королеву, губеру липецкой области, они бы поговорили так, что затмили бы Черномырдина», «Да ладно - пара понюшек фирменного порошка из упаковок с логотипом еще и не так расширят границы реальности», «Пока не выпил 200 грамм, не мог понять глубокий смысл этой мысли. А когда понял, что смысла нет, то стало грустно и выпил ещё», «Геометрия Скворцовой», - шутят пользователи.
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