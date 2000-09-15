Раздел: Курьезы
Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроцикле
Мужчина удивил водителей авто.
Во Флориде мужчина проехался по дороге на гидроцикле, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.
Это сняли на видео из проезжающей мимо машины. Водителю гидроцикла кричат "Оно ездит по воде!".
Как оказалось, в гидроцикле вырезано дно и внутрь вставили скутер, из-за чего водный мотоцикл и едет по земле.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Во Флориде мужчина проехался по дороге на гидроцикле, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.
Это сняли на видео из проезжающей мимо машины. Водителю гидроцикла кричат "Оно ездит по воде!".
Как оказалось, в гидроцикле вырезано дно и внутрь вставили скутер, из-за чего водный мотоцикл и едет по земле.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
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