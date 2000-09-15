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Раздел: Курьезы  
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Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроцикле

Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроциклеМужчина удивил водителей авто.

Во Флориде мужчина проехался по дороге на гидроцикле, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.

Это сняли на видео из проезжающей мимо машины. Водителю гидроцикла кричат "Оно ездит по воде!".

Как оказалось, в гидроцикле вырезано дно и внутрь вставили скутер, из-за чего водный мотоцикл и едет по земле.

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 Теги: гидроцикл, США

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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