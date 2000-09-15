Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроцикле

Мужчина удивил водителей авто.



Во Флориде мужчина проехался по дороге на гидроцикле, передает



Это сняли на видео из проезжающей мимо машины. Водителю гидроцикла кричат "Оно ездит по воде!".



Как оказалось, в гидроцикле вырезано дно и внутрь вставили скутер, из-за чего водный мотоцикл и едет по земле.



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во Флориде мужчина проехался по дороге на гидроцикле, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net Это сняли на видео из проезжающей мимо машины. Водителю гидроцикла кричат "Оно ездит по воде!".Как оказалось, в гидроцикле вырезано дно и внутрь вставили скутер, из-за чего водный мотоцикл и едет по земле.



