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Раздел: Курьезы  
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Забавные твиты, в которых многие узнают себя

Забавные твиты, в которых многие узнают себяМы во многом очень похожи.

«Все люди разные», - скажете вы. И мы бы с этим согласились, но кто из нас не собирался с завтрашнего дня сесть на диету? Не листал ленту соцсетей вместо того, чтобы лечь спать? И не оставался дома потому, что было лень идти на вечеринку? Несмотря на все различия, нас объединяет гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, и вот яркие тому доказательства, передает Хроника.инфо со ссылкой наАДМЕ.

Мы нашли пользователей твиттера, которые будто бы подглядывали за нами, прежде чем написать свои посты.

Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Забавные твиты, в которых многие узнают себя
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 Теги: твиты, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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