Забавные твиты, в которых многие узнают себя

Мы во многом очень похожи.



«Все люди разные», - скажете вы. И мы бы с этим согласились, но кто из нас не собирался с завтрашнего дня сесть на диету? Не листал ленту соцсетей вместо того, чтобы лечь спать? И не оставался дома потому, что было лень идти на вечеринку? Несмотря на все различия, нас объединяет гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, и вот яркие тому доказательства, передает



Мы нашли пользователей твиттера, которые будто бы подглядывали за нами, прежде чем написать свои посты.















































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter «Все люди разные», - скажете вы. И мы бы с этим согласились, но кто из нас не собирался с завтрашнего дня сесть на диету? Не листал ленту соцсетей вместо того, чтобы лечь спать? И не оставался дома потому, что было лень идти на вечеринку? Несмотря на все различия, нас объединяет гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, и вот яркие тому доказательства, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы нашли пользователей твиттера, которые будто бы подглядывали за нами, прежде чем написать свои посты.



