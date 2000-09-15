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Раздел: Курьезы  
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Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостейСила интернета впечатляет.

Этого малыша зовут Гленн Буратти (Glenn Buratti). Ему исполнялось шесть лет, и он аутист. Совсем недавно у него был день рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

1. …но никто из 16 приглашенных гостей не пришел.

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей


2. В местной группе в Facebook его мама написала: «У меня сердце болит за моего сына. Мы пригласили весь его класс, но нас проигнорировали».

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей


3. После этого поста 15 человек пришли поздравить малыша. И не только они.

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей


4. К дому начали подтягиваться пожарные и полицейские.

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей


5. С подарками!

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей


6. Они обращались с Гленном как с настоящей суперзвездой.

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей


7. «Я уверен, соседи, спрятавшись, подсматривали из своих окон», - говорит отец мальчика.

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей


8. «Просто не верится, что местные служители закона и пожарные сделали это для нас».

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей


9. Этот праздник Гленн наверняка запомнит надолго.

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей


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10. Интернет не панацея. Но иногда, когда вы просите в сети о помощи, вы ее получаете.

Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
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 Теги: полиция, ребенок

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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