Раздел: Курьезы
Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
Сила интернета впечатляет.
Этого малыша зовут Гленн Буратти (Glenn Buratti). Ему исполнялось шесть лет, и он аутист. Совсем недавно у него был день рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. …но никто из 16 приглашенных гостей не пришел.
2. В местной группе в Facebook его мама написала: «У меня сердце болит за моего сына. Мы пригласили весь его класс, но нас проигнорировали».
3. После этого поста 15 человек пришли поздравить малыша. И не только они.
4. К дому начали подтягиваться пожарные и полицейские.
5. С подарками!
6. Они обращались с Гленном как с настоящей суперзвездой.
7. «Я уверен, соседи, спрятавшись, подсматривали из своих окон», - говорит отец мальчика.
8. «Просто не верится, что местные служители закона и пожарные сделали это для нас».
9. Этот праздник Гленн наверняка запомнит надолго.
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10. Интернет не панацея. Но иногда, когда вы просите в сети о помощи, вы ее получаете.
Этого малыша зовут Гленн Буратти (Glenn Buratti). Ему исполнялось шесть лет, и он аутист. Совсем недавно у него был день рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. …но никто из 16 приглашенных гостей не пришел.
2. В местной группе в Facebook его мама написала: «У меня сердце болит за моего сына. Мы пригласили весь его класс, но нас проигнорировали».
3. После этого поста 15 человек пришли поздравить малыша. И не только они.
4. К дому начали подтягиваться пожарные и полицейские.
5. С подарками!
6. Они обращались с Гленном как с настоящей суперзвездой.
7. «Я уверен, соседи, спрятавшись, подсматривали из своих окон», - говорит отец мальчика.
8. «Просто не верится, что местные служители закона и пожарные сделали это для нас».
9. Этот праздник Гленн наверняка запомнит надолго.
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10. Интернет не панацея. Но иногда, когда вы просите в сети о помощи, вы ее получаете.
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