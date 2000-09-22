Раздел: Курьезы
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Невероятно милые создания.
Все мы любим поспать, особенно учитывая, что в будни у нас нет времени на полноценный отдых. И эти безумно милые зверушки просто ничего не могут с собой поделать и засыпают там, где придется. Такое ощущение, что чем меньше животное, тем больше оно спит. Например, короткоухим летучим мышам (или ночницам) требуется 19 часов сна в сутки, хомяки спят по 15 часов, а вот лошадям нужно лишь 3 часа в день, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Предупреждаем, посмотрев на этих сладко спящих зверушек, вы наверняка захотите отправиться спать.
Все мы любим поспать, особенно учитывая, что в будни у нас нет времени на полноценный отдых. И эти безумно милые зверушки просто ничего не могут с собой поделать и засыпают там, где придется. Такое ощущение, что чем меньше животное, тем больше оно спит. Например, короткоухим летучим мышам (или ночницам) требуется 19 часов сна в сутки, хомяки спят по 15 часов, а вот лошадям нужно лишь 3 часа в день, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Предупреждаем, посмотрев на этих сладко спящих зверушек, вы наверняка захотите отправиться спать.
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