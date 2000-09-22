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Раздел: Курьезы  
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Потешные питомцы, которым все равно, где спать

Потешные питомцы, которым все равно, где спатьНевероятно милые создания.

Все мы любим поспать, особенно учитывая, что в будни у нас нет времени на полноценный отдых. И эти безумно милые зверушки просто ничего не могут с собой поделать и засыпают там, где придется. Такое ощущение, что чем меньше животное, тем больше оно спит. Например, короткоухим летучим мышам (или ночницам) требуется 19 часов сна в сутки, хомяки спят по 15 часов, а вот лошадям нужно лишь 3 часа в день, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Предупреждаем, посмотрев на этих сладко спящих зверушек, вы наверняка захотите отправиться спать.

Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
Потешные питомцы, которым все равно, где спать
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 Теги: питомцы, сон

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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