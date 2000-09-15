Раздел: Курьезы
Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
На него невозможно злиться.
В Торонто (Канада) голодный енот пробрался в дом к местной жительнице и не успокоился, пока не съел все запасы хлеба, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Когда женщина обнаружила у себя на кухне зверя, она взяла метлу и попыталась прогнать мохнатого воришку.
Двое других енотов сразу же убежали из дома, но последний только смотрел на нее, поедая английский кекс.
– Я шипела и рычала на него в надежде, что енот покинет мой дом. Но от только смотрел на меня так, будто я сумасшедшая, – рассказала пострадавшая Дженни Сервилло.
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В конце концов животное ушло из дома, но только после того, как съело все запасы хлеба на кухне.
В Торонто (Канада) голодный енот пробрался в дом к местной жительнице и не успокоился, пока не съел все запасы хлеба, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Когда женщина обнаружила у себя на кухне зверя, она взяла метлу и попыталась прогнать мохнатого воришку.
Двое других енотов сразу же убежали из дома, но последний только смотрел на нее, поедая английский кекс.
– Я шипела и рычала на него в надежде, что енот покинет мой дом. Но от только смотрел на меня так, будто я сумасшедшая, – рассказала пострадавшая Дженни Сервилло.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
В конце концов животное ушло из дома, но только после того, как съело все запасы хлеба на кухне.
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