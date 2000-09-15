Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»

На него невозможно злиться.



В Торонто (Канада) голодный енот пробрался в дом к местной жительнице и не успокоился, пока не съел все запасы хлеба, сообщает



Когда женщина обнаружила у себя на кухне зверя, она взяла метлу и попыталась прогнать мохнатого воришку.



Двое других енотов сразу же убежали из дома, но последний только смотрел на нее, поедая английский кекс.



– Я шипела и рычала на него в надежде, что енот покинет мой дом. Но от только смотрел на меня так, будто я сумасшедшая, – рассказала пострадавшая Дженни Сервилло.



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В конце концов животное ушло из дома, но только после того, как съело все запасы хлеба на кухне.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Торонто (Канада) голодный енот пробрался в дом к местной жительнице и не успокоился, пока не съел все запасы хлеба, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua Когда женщина обнаружила у себя на кухне зверя, она взяла метлу и попыталась прогнать мохнатого воришку.Двое других енотов сразу же убежали из дома, но последний только смотрел на нее, поедая английский кекс.– Я шипела и рычала на него в надежде, что енот покинет мой дом. Но от только смотрел на меня так, будто я сумасшедшая, – рассказала пострадавшая Дженни Сервилло.В конце концов животное ушло из дома, но только после того, как съело все запасы хлеба на кухне.



