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Раздел: Курьезы  
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Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»

Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»На него невозможно злиться.

В Торонто (Канада) голодный енот пробрался в дом к местной жительнице и не успокоился, пока не съел все запасы хлеба, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

Когда женщина обнаружила у себя на кухне зверя, она взяла метлу и попыталась прогнать мохнатого воришку.

Двое других енотов сразу же убежали из дома, но последний только смотрел на нее, поедая английский кекс.

– Я шипела и рычала на него в надежде, что енот покинет мой дом. Но от только смотрел на меня так, будто я сумасшедшая, – рассказала пострадавшая Дженни Сервилло.

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В конце концов животное ушло из дома, но только после того, как съело все запасы хлеба на кухне.

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 Теги: енот, вор

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Сегодня, 17:37 » Автор: Анна Мартынова
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