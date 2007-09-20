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Раздел: Курьезы  
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Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте

Смех до упаду: «чудики» в общественном транспортеСмешные и необычные люди в общественном транспорте

Живя в мегаполисе, всегда нужно быть готовым к встрече со странными людьми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Они также ходят по улицам, по магазинам, ездят в метро. И если среди прохожих их иногда можно не разглядеть, то, сидя в вагоне метро по дороге домой, их можно не только заметить, но и внимательно разглядеть. В метро можно увидеть всякое: человека в гамаке, сову на руках пассажира, пингвина, чёрта, павлина и даже Дарта Вейдера! Не верите?

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Взгляните на эти фотографии и будьте готовы встретить такое у себя в городе!

Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
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 Теги: смех, приколы

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Сегодня, 09:12 » Автор: Татьяна Ларина
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