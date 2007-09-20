Раздел: Курьезы
Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Смешные и необычные люди в общественном транспорте
Живя в мегаполисе, всегда нужно быть готовым к встрече со странными людьми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Они также ходят по улицам, по магазинам, ездят в метро. И если среди прохожих их иногда можно не разглядеть, то, сидя в вагоне метро по дороге домой, их можно не только заметить, но и внимательно разглядеть. В метро можно увидеть всякое: человека в гамаке, сову на руках пассажира, пингвина, чёрта, павлина и даже Дарта Вейдера! Не верите?
Читайте также: Смех до упаду: веселые картинки на любой вкус
Взгляните на эти фотографии и будьте готовы встретить такое у себя в городе!
Живя в мегаполисе, всегда нужно быть готовым к встрече со странными людьми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Они также ходят по улицам, по магазинам, ездят в метро. И если среди прохожих их иногда можно не разглядеть, то, сидя в вагоне метро по дороге домой, их можно не только заметить, но и внимательно разглядеть. В метро можно увидеть всякое: человека в гамаке, сову на руках пассажира, пингвина, чёрта, павлина и даже Дарта Вейдера! Не верите?
Читайте также: Смех до упаду: веселые картинки на любой вкус
Взгляните на эти фотографии и будьте готовы встретить такое у себя в городе!
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