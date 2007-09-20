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Раздел: Курьезы  
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Забавные снимки из жизни неудачников

Забавные снимки из жизни неудачниковФотографии людей, обладающие невероятным "везением"

Вам кажется, что ваша неделя была отвратительной? Вы устали от всего? То тогда вам стоит посмотреть фотографии людей, у которых все гораздо хуже! Поехали! Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

Читайте также: Курьезные снимки из жизни неудачников


Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
Забавные снимки из жизни неудачников
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 Теги: приколы, неудачники

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Сегодня, 12:07 » Автор: Татьяна Ларина
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