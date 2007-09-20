Раздел: Курьезы
Забавный енот-воришка стал звездой Сети
Милое преступление произошло в Канаде
В Канаде енот пробрался в дом к местной жительнице и съел все ее запасы хлеба. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua
Инцидент, который поначалу сильно испугал женщину, произошел в Торонто. Причем ей даже удалось снять все, что происходило, на видео.
Женщина застала пушистого злоумышленника прямо на месте преступления. Однако ей не удалось договориться с воришкой.
Жительница Торонто попыталась мирно договориться с енотом и просила его покинуть дом. Вместо этого енот спрятался за кухонной техникой, где безо всяких угрызений совести принялся доедать награбленных хлеб.
Читайте также: Енот вскарабкался на 10-й этаж жилого дома. Видео
Наглый пушистый вор сбежал из дома только тогда, когда в нем не осталось ни крошки.
В Канаде енот пробрался в дом к местной жительнице и съел все ее запасы хлеба. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua
Инцидент, который поначалу сильно испугал женщину, произошел в Торонто. Причем ей даже удалось снять все, что происходило, на видео.
Женщина застала пушистого злоумышленника прямо на месте преступления. Однако ей не удалось договориться с воришкой.
Жительница Торонто попыталась мирно договориться с енотом и просила его покинуть дом. Вместо этого енот спрятался за кухонной техникой, где безо всяких угрызений совести принялся доедать награбленных хлеб.
Читайте также: Енот вскарабкался на 10-й этаж жилого дома. Видео
Наглый пушистый вор сбежал из дома только тогда, когда в нем не осталось ни крошки.
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