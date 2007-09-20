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Раздел: Курьезы  
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Забавный енот-воришка стал звездой Сети

Забавный енот-воришка стал звездой СетиМилое преступление произошло в Канаде

В Канаде енот пробрался в дом к местной жительнице и съел все ее запасы хлеба. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua

Инцидент, который поначалу сильно испугал женщину, произошел в Торонто. Причем ей даже удалось снять все, что происходило, на видео.

Женщина застала пушистого злоумышленника прямо на месте преступления. Однако ей не удалось договориться с воришкой.

Жительница Торонто попыталась мирно договориться с енотом и просила его покинуть дом. Вместо этого енот спрятался за кухонной техникой, где безо всяких угрызений совести принялся доедать награбленных хлеб.

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Наглый пушистый вор сбежал из дома только тогда, когда в нем не осталось ни крошки.

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 Теги: енот, сеть

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Сегодня, 13:46 » Автор: Татьяна Ларина
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