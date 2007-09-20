Раздел: Курьезы
Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
Этот толстый кот был частым гостем в супермаркете, и продавцы его подкармливали.
Жительница Великобритании Мелани Моррис-Джонс зашла в супермаркет Tesco и стала свидетелем сцены кошачьего «голода», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Возле полки с хрустящим кормом для животных она обнаружила толстого кота, которому хотелось съесть немного корма, однако он сам не смог открыть коробку.
Как информирует PRпортал, покупательница сделала несколько снимков и опубликовала их на своей странице. По ее словам, этот кот зашел в магазин вместе с ней, и у неё создалось впечатление, что животное уже неоднократно заходило в этот магазин, именно по этой причине набрало лишний вес. Дело в том, что кот сразу направился именно к полкам с кошачьим кормом. Кот активно подбежал к прилавку, смахнул с него упаковку с кормом, несколько минут боролся с ней, а потом просто улегся рядом.
«Он очень хотел добраться до еды, но, видимо, устал и лег отдохнуть», - отмечает женщина. Пост британки набрал огромное количество лайков. Позже выяснилось, что этот толстый кот был частым гостем в супермаркете, и продавцы его подкармливали.
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Ранее в дом в Торонто ворвался енот и опустошил запасы хлеба. Пушистого вора застала хозяйка прямо на месте преступления.
Жительница Великобритании Мелани Моррис-Джонс зашла в супермаркет Tesco и стала свидетелем сцены кошачьего «голода», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Возле полки с хрустящим кормом для животных она обнаружила толстого кота, которому хотелось съесть немного корма, однако он сам не смог открыть коробку.
Как информирует PRпортал, покупательница сделала несколько снимков и опубликовала их на своей странице. По ее словам, этот кот зашел в магазин вместе с ней, и у неё создалось впечатление, что животное уже неоднократно заходило в этот магазин, именно по этой причине набрало лишний вес. Дело в том, что кот сразу направился именно к полкам с кошачьим кормом. Кот активно подбежал к прилавку, смахнул с него упаковку с кормом, несколько минут боролся с ней, а потом просто улегся рядом.
«Он очень хотел добраться до еды, но, видимо, устал и лег отдохнуть», - отмечает женщина. Пост британки набрал огромное количество лайков. Позже выяснилось, что этот толстый кот был частым гостем в супермаркете, и продавцы его подкармливали.
Читайте также: Любвеобильный слоненок умилил сеть. Видео
Ранее в дом в Торонто ворвался енот и опустошил запасы хлеба. Пушистого вора застала хозяйка прямо на месте преступления.
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