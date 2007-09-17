Раздел: Курьезы
Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Реал.
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- Кем вы были в прошлой жизни?
- Да я и в этой-то никем не был…
Кризис среднего возраста: сегодня на улице женщина обратилась ко мне словами «молодой человек», а кассирша в «АТБ» попросила предъявить пенсионное удостоверение.
- Ну не молчи, скажи, о чем думаешь.
- Да там сплошной мат.
Слоган «Пешеход всегда прав!» придумали маркетологи похоронных агентств.
– Мойше, скажите, вы с вашей Басей счастливы?
– А куда деваться?
Не удивляйтесь статистике средних зарплат! Во множестве из 1 слона и 10 муравьев средняя масса муравья может достигать 500 килограммов.
Судья:
- Причина вашего развода?
Истец:
- Узнала, что хозяином квартиры, которую мы снимали два года, был он сам!
Судья:
- Это гениально!
- Нукак диплом?
- Да какой диплом, тут все куда более важную проблему решают: сколько водки на выпускной брать..
Если ночью выйти с сельской дискотеки и взглянуть на звездное небо, из носа перестанет течь кровь.
- Милый, я пойду с подружками погуляю!
- Только возвращайся трезвая!
- Ну тогда до послезавтра…
Зачем французам столько букв в словах, если они половину не произносят?
- Сынок, ты дебил? Убери эту хрень от меня!
- Пошли дорогая, кажется, ты не очень понравилась моим родителям.
– Добрый вечер, Сара Абрамовна! Как ваша головная боль?
– Ой, ушел играть в карты.
– Мадам Трахтенберг, когда ваша Софочка думает выходить замуж?
– Всегда!
– Хаим, Сарочка уже три года как умерла, почему ты не женишься?
– Ты знаешь, я ищу женщину с астмой.
– ?
– После Сарочки осталось столько лекарств.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Реал.
Читайте также: Веселые анекдоты о менеджерах и грузчиках
- Кем вы были в прошлой жизни?
- Да я и в этой-то никем не был…
Кризис среднего возраста: сегодня на улице женщина обратилась ко мне словами «молодой человек», а кассирша в «АТБ» попросила предъявить пенсионное удостоверение.
- Ну не молчи, скажи, о чем думаешь.
- Да там сплошной мат.
Слоган «Пешеход всегда прав!» придумали маркетологи похоронных агентств.
– Мойше, скажите, вы с вашей Басей счастливы?
– А куда деваться?
Не удивляйтесь статистике средних зарплат! Во множестве из 1 слона и 10 муравьев средняя масса муравья может достигать 500 килограммов.
Судья:
- Причина вашего развода?
Истец:
- Узнала, что хозяином квартиры, которую мы снимали два года, был он сам!
Судья:
- Это гениально!
- Нукак диплом?
- Да какой диплом, тут все куда более важную проблему решают: сколько водки на выпускной брать..
Если ночью выйти с сельской дискотеки и взглянуть на звездное небо, из носа перестанет течь кровь.
- Милый, я пойду с подружками погуляю!
- Только возвращайся трезвая!
- Ну тогда до послезавтра…
Зачем французам столько букв в словах, если они половину не произносят?
- Сынок, ты дебил? Убери эту хрень от меня!
- Пошли дорогая, кажется, ты не очень понравилась моим родителям.
– Добрый вечер, Сара Абрамовна! Как ваша головная боль?
– Ой, ушел играть в карты.
– Мадам Трахтенберг, когда ваша Софочка думает выходить замуж?
– Всегда!
– Хаим, Сарочка уже три года как умерла, почему ты не женишься?
– Ты знаешь, я ищу женщину с астмой.
– ?
– После Сарочки осталось столько лекарств.
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