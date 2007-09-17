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Раздел: Курьезы  
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Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения

Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроенияЗаряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Реал.

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- Кем вы были в прошлой жизни?
- Да я и в этой-то никем не был…

Кризис среднего возраста: сегодня на улице женщина обратилась ко мне словами «молодой человек», а кассирша в «АТБ» попросила предъявить пенсионное удостоверение.

- Ну не молчи, скажи, о чем думаешь.
- Да там сплошной мат.

Слоган «Пешеход всегда прав!» придумали маркетологи похоронных агентств.

– Мойше, скажите, вы с вашей Басей счастливы?
– А куда деваться?

Не удивляйтесь статистике средних зарплат! Во множестве из 1 слона и 10 муравьев средняя масса муравья может достигать 500 килограммов.

Судья:
- Причина вашего развода?
Истец:
- Узнала, что хозяином квартиры, которую мы снимали два года, был он сам!
Судья:
- Это гениально!

- Нукак диплом?
- Да какой диплом, тут все куда более важную проблему решают: сколько водки на выпускной брать..

Если ночью выйти с сельской дискотеки и взглянуть на звездное небо, из носа перестанет течь кровь.

- Милый, я пойду с подружками погуляю!
- Только возвращайся трезвая!
- Ну тогда до послезавтра…

Зачем французам столько букв в словах, если они половину не произносят?

- Сынок, ты дебил? Убери эту хрень от меня!
- Пошли дорогая, кажется, ты не очень понравилась моим родителям.

– Добрый вечер, Сара Абрамовна! Как ваша головная боль?
– Ой, ушел играть в карты.

– Мадам Трахтенберг, когда ваша Софочка думает выходить замуж?
– Всегда!

– Хаим, Сарочка уже три года как умерла, почему ты не женишься?
– Ты знаешь, я ищу женщину с астмой.
– ?
– После Сарочки осталось столько лекарств.











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 Теги: анекдоты, смех

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