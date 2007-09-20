Раздел: Курьезы
В Cети популярность набирает странное фото
Собралось практически 350 тысяч "лайков".
В сети популярность набирает странное фото пользовательницы по имени Симран.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Молодая девушка поместила в Twitter снимок, сделанный ранее ее отцом. Как стало известно, жутковатое фото получилось сделать из-за экспериментов с режимами съемки.
"Мой отец хотел сделать из моих фото панораму. Я злая, как с*ка", - пишет она под публикацией.
Под публикацией собралось практически 350 тысяч "лайков". В комментариях пользователи посмеялись над размазанным и перекошенным изображением Симран: "Жутко смешно", "Тупо так", "Талант фотографа на лицо", "Я как-то не понимаю, в чем прикол", "Это интересное решение".
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Ранее стало известно о скандале из-за фотографии в Верховной Раде. Уточняется, что народный депутат Александра Кужель снова заработала негативную славу из-за фото, которое сделал журналист одного из украинских изданий. На фото Александра вышла не очень, а журналист решил подписать снимок с иронией. Таким образом, мужчине грозит лишение аккредитации.
В сети популярность набирает странное фото пользовательницы по имени Симран.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Молодая девушка поместила в Twitter снимок, сделанный ранее ее отцом. Как стало известно, жутковатое фото получилось сделать из-за экспериментов с режимами съемки.
"Мой отец хотел сделать из моих фото панораму. Я злая, как с*ка", - пишет она под публикацией.
Под публикацией собралось практически 350 тысяч "лайков". В комментариях пользователи посмеялись над размазанным и перекошенным изображением Симран: "Жутко смешно", "Тупо так", "Талант фотографа на лицо", "Я как-то не понимаю, в чем прикол", "Это интересное решение".
Читайте также: В Сети набирает популярность новый флешмоб на стройность. Фото
Ранее стало известно о скандале из-за фотографии в Верховной Раде. Уточняется, что народный депутат Александра Кужель снова заработала негативную славу из-за фото, которое сделал журналист одного из украинских изданий. На фото Александра вышла не очень, а журналист решил подписать снимок с иронией. Таким образом, мужчине грозит лишение аккредитации.
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