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Раздел: Курьезы  
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В Cети популярность набирает странное фото

В Cети популярность набирает странное фотоСобралось практически 350 тысяч "лайков".

В сети популярность набирает странное фото пользовательницы по имени Симран.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Молодая девушка поместила в Twitter снимок, сделанный ранее ее отцом. Как стало известно, жутковатое фото получилось сделать из-за экспериментов с режимами съемки.

"Мой отец хотел сделать из моих фото панораму. Я злая, как с*ка", - пишет она под публикацией.

Под публикацией собралось практически 350 тысяч "лайков". В комментариях пользователи посмеялись над размазанным и перекошенным изображением Симран: "Жутко смешно", "Тупо так", "Талант фотографа на лицо", "Я как-то не понимаю, в чем прикол", "Это интересное решение".

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Ранее стало известно о скандале из-за фотографии в Верховной Раде. Уточняется, что народный депутат Александра Кужель снова заработала негативную славу из-за фото, которое сделал журналист одного из украинских изданий. На фото Александра вышла не очень, а журналист решил подписать снимок с иронией. Таким образом, мужчине грозит лишение аккредитации.

В Cети популярность набирает странное фото
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 Теги: странное фото, лайк

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Вчера, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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