Раздел: Курьезы
Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
Сохраняйте позитив.
Смешные анекдоты для хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Женщина за рулём - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.
Только захочешь признаться, что ляпнул глупость, а люди уже нашли в ней что-то умное.
Почему, когда раздается стук в дверь, мой кот всегда уверен, что это к нему?
Счастливые люди думают о том, что у них есть, а несчастные - о том, чего у них нет.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Этот пост специально для тех, кто сейчас сидит за компьютером, а на электроплите уже второй час что-то варится. Готово уже.
Смешные анекдоты для хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Женщина за рулём - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.
Только захочешь признаться, что ляпнул глупость, а люди уже нашли в ней что-то умное.
Почему, когда раздается стук в дверь, мой кот всегда уверен, что это к нему?
Счастливые люди думают о том, что у них есть, а несчастные - о том, чего у них нет.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Этот пост специально для тех, кто сейчас сидит за компьютером, а на электроплите уже второй час что-то варится. Готово уже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
171
0
Также советуем посмотреть
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
Оставьте свой комментарий