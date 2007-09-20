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Раздел: Курьезы  
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Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья

Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья Сохраняйте позитив.

Смешные анекдоты для хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Женщина за рулём - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.

Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья


Только захочешь признаться, что ляпнул глупость, а люди уже нашли в ней что-то умное.

Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья


Почему, когда раздается стук в дверь, мой кот всегда уверен, что это к нему?

Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья


Счастливые люди думают о том, что у них есть, а несчастные - о том, чего у них нет.

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Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья


Этот пост специально для тех, кто сейчас сидит за компьютером, а на электроплите уже второй час что-то варится. Готово уже.
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 10:44 » Автор: Анна Мартынова
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