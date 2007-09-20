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Раздел: Курьезы  
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Наглый осьминог оставил водолаза без камеры

Наглый осьминог оставил водолаза без камерыДайвер этого не ожидал.

В сети набирает популярность видео борьбы осьминога и водолаза за видеокамеру системы GoPro, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Осьминог вступает в короткую борьбу с человеком, прежде чем оплести щупальца вокруг камеры. Затем отбирает ее и тянет за собой. Видео опубликовали CGTN.

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Животное вцепилась щупальцами и не желала отдавать. Дайвер вынужден был преследовать моллюска, пытаясь отобрать оборудования.



Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
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 Теги: осьминог

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Сегодня, 11:57 » Автор: Анна Мартынова
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