Раздел: Курьезы
Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
Собаки дарят радость.
Собаки не только владеют нашими сердцами, но и заботятся о них, как показывает исследование ученых из Уппсальского университета. Оказывается, владельцы собак менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, песики исключительно благотворно влияют на здоровье. Даже когда заставляют наш пульс учащаться раза в три, вынуждая нас просыпаться посреди ночи из-за внезапного дикого лая. Это кардиотренировка такая, если что. Просто ученые пока этого не поняли, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы решили проиллюстрировать самые типичные моменты собаковладения, и мы надеемся, что наши комиксы заставят улыбнуться не только матерых собачников, но и тех, у кого пса по какой-то причине пока нет.
Утро владельцев собак начинается совсем не с кофе
А затем следуют расслабляющие неспешные прогулки
Иногда - в полном единении с природой в эти тихие утренние часы
Мы все играли в эту игру, правда?
А вот в эту лучше и не начинать. Исход предрешен
Потому что наглость их второе счастье
Но нет никого, кто скучал бы по нам так же искренне и сильно, как наши верные четвероногие друзья
И когда они устраивают настоящую катастрофу, этому всегда есть простое объяснение
Кстати о поисках. Найти логику в их поступках можно не всегда
И даже самый умный пес может иногда такое отчебучить
Зато хозяева всегда под охраной. В любое время суток. Особенно ночью. Где-то в районе 3:00
Часто бывает так, что большой и грозный пес на самом деле очень добрый и сентиментальный
И вообще, в собаках много противоречий
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Но все же они единственные, на кого всегда можно положиться
Собаки не только владеют нашими сердцами, но и заботятся о них, как показывает исследование ученых из Уппсальского университета. Оказывается, владельцы собак менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, песики исключительно благотворно влияют на здоровье. Даже когда заставляют наш пульс учащаться раза в три, вынуждая нас просыпаться посреди ночи из-за внезапного дикого лая. Это кардиотренировка такая, если что. Просто ученые пока этого не поняли, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы решили проиллюстрировать самые типичные моменты собаковладения, и мы надеемся, что наши комиксы заставят улыбнуться не только матерых собачников, но и тех, у кого пса по какой-то причине пока нет.
Утро владельцев собак начинается совсем не с кофе
А затем следуют расслабляющие неспешные прогулки
Иногда - в полном единении с природой в эти тихие утренние часы
Мы все играли в эту игру, правда?
А вот в эту лучше и не начинать. Исход предрешен
Потому что наглость их второе счастье
Но нет никого, кто скучал бы по нам так же искренне и сильно, как наши верные четвероногие друзья
И когда они устраивают настоящую катастрофу, этому всегда есть простое объяснение
Кстати о поисках. Найти логику в их поступках можно не всегда
И даже самый умный пес может иногда такое отчебучить
Зато хозяева всегда под охраной. В любое время суток. Особенно ночью. Где-то в районе 3:00
Часто бывает так, что большой и грозный пес на самом деле очень добрый и сентиментальный
И вообще, в собаках много противоречий
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Но все же они единственные, на кого всегда можно положиться
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