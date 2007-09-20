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Раздел: Курьезы  
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Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собакСобаки дарят радость.

Собаки не только владеют нашими сердцами, но и заботятся о них, как показывает исследование ученых из Уппсальского университета. Оказывается, владельцы собак менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, песики исключительно благотворно влияют на здоровье. Даже когда заставляют наш пульс учащаться раза в три, вынуждая нас просыпаться посреди ночи из-за внезапного дикого лая. Это кардиотренировка такая, если что. Просто ученые пока этого не поняли, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы решили проиллюстрировать самые типичные моменты собаковладения, и мы надеемся, что наши комиксы заставят улыбнуться не только матерых собачников, но и тех, у кого пса по какой-то причине пока нет.

Утро владельцев собак начинается совсем не с кофе

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


А затем следуют расслабляющие неспешные прогулки

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


Иногда - в полном единении с природой в эти тихие утренние часы

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


Мы все играли в эту игру, правда?

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


А вот в эту лучше и не начинать. Исход предрешен

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


Потому что наглость их второе счастье

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


Но нет никого, кто скучал бы по нам так же искренне и сильно, как наши верные четвероногие друзья

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


И когда они устраивают настоящую катастрофу, этому всегда есть простое объяснение

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


Кстати о поисках. Найти логику в их поступках можно не всегда

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


И даже самый умный пес может иногда такое отчебучить

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


Зато хозяева всегда под охраной. В любое время суток. Особенно ночью. Где-то в районе 3:00

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


Часто бывает так, что большой и грозный пес на самом деле очень добрый и сентиментальный

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


И вообще, в собаках много противоречий

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак


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Но все же они единственные, на кого всегда можно положиться

Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
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 Теги: комиксы, собаки

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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