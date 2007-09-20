Раздел: Курьезы
Прикольные фотки, способные развеселить в любую погоду
Долой пессимизм.
Не секрет, что осень приходит вместе с холодными ночами, короткими днями и хандрой. Но у каждого человека есть то, что способно вернуть ему настроение: прогулка по парку с друзьями, вечер за просмотром любимых фильмов или яркий плед, под которым можно спрятаться от серых будней и наслаждаться горячим шоколадом с зефирками. А самый проверенный и универсальный способ пережить весело это хмурое время - это пообщаться с непоседливыми животными. Один только ритуальный танец щенка хаски может вмиг повысить настроение до предела. Гарантия - 100 %, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали фотографии которые рассмешат даже самого угрюмого пессимиста.
Не разрешили облизывать сантехника
«Шиграем?»
Совместный сон: ожидание и реальность
Когда вспомнил о чем-то важном
«Моя кошка по ночам бросает свои игрушки мне в лицо и просит поиграть с ней. Это ее реакция на ответ „нет“»
«Мы просто друзья»
«Да, мне удобно»
«Я попытался укусить ухажера моей хозяйки за его мужское достоинство. Он упал и пробил стену. Я ни о чем не жалею. Гарри»
Читайте также: Стюардесса ответила на самые любопытные вопросы о полетах. Фото
Ну давай рассказывай! Как на работе дела? Как семья? Как сам?
Не секрет, что осень приходит вместе с холодными ночами, короткими днями и хандрой. Но у каждого человека есть то, что способно вернуть ему настроение: прогулка по парку с друзьями, вечер за просмотром любимых фильмов или яркий плед, под которым можно спрятаться от серых будней и наслаждаться горячим шоколадом с зефирками. А самый проверенный и универсальный способ пережить весело это хмурое время - это пообщаться с непоседливыми животными. Один только ритуальный танец щенка хаски может вмиг повысить настроение до предела. Гарантия - 100 %, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали фотографии которые рассмешат даже самого угрюмого пессимиста.
Не разрешили облизывать сантехника
«Шиграем?»
Совместный сон: ожидание и реальность
Когда вспомнил о чем-то важном
«Моя кошка по ночам бросает свои игрушки мне в лицо и просит поиграть с ней. Это ее реакция на ответ „нет“»
«Мы просто друзья»
«Да, мне удобно»
«Я попытался укусить ухажера моей хозяйки за его мужское достоинство. Он упал и пробил стену. Я ни о чем не жалею. Гарри»
Читайте также: Стюардесса ответила на самые любопытные вопросы о полетах. Фото
Ну давай рассказывай! Как на работе дела? Как семья? Как сам?
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