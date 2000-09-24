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Раздел: Курьезы  
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Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться

Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеятьсяПраздник, который редко проходит по плану.

Свадьба - это не только одно из самых важных событий в жизни пары, но и настоящее испытание для нервной системы. И сколько ни планируй свадебное торжество, у Вселенной все равно найдется несколько сюрпризов, которыми она щедро поделится с вами в этот знаменательный день, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы с головой окунулся в тему свадебного переполоха и выбрал несколько фото с неожиданным сюжетом.

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Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
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 Теги: свадьба, неожиданность

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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