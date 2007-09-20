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Раздел: Курьезы  
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Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов

Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотовВеселимся до упаду.

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Всеми людьми что-то управляет: одними мозг, другими государство.

Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов


Сделал умное лицо - научись им пользоваться.

Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов


Возвращаться - плохая примета... особенно, если ты замужняя молодая женщина и трое суток не была дома...

Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов


- Ты хоть что-нибудь в своей жизни умеешь делать хорошо?
- Да, я хорошо ем и сплю…

Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов


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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 16:41 » Автор: Анна Мартынова
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