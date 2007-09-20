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Раздел: Курьезы  
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Путин знатно оконфузился во время выступления

Путин знатно оконфузился во время выступления Путин так и не смог прочитать текст

Российский президент подарил общественности новую порцию для насмешек, после того, как не смог прочитать с бумажки текст от своих спичрайтеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Весьма смешной инцидент произошел во время выступления российских депутатов, где побывал и сам глава донбасских и крымских боевиков Владимир Путин.

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Перед выступлением Путину передали бумажки с готовым текстом, но он опозорился на публике. Так и не смог прочитать ни слова.

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 Теги: Путин, выступление

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Сегодня, 17:59 » Автор: Анна Мартынова
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