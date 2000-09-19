Раздел: Курьезы
Умора: японцы нашли пикантный способ рекламы очков
Девушки проверили их на прочность.
Японский производитель мужских очков Hazuki выпустил рекламу, в которой продемонстрировал прочность новой продукции с помощью женских ягодиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
В начале рекламы появляется измотанный после долгого рабочего дня мужчина, роль которого исполнил известный японский актер Котаро Коидзуми (Kotaro Koizumi). Согласно сценарию, он приехал в хостес-бар, где одна из хостес решила продать гостю новые очки.
Модный аксессуар заинтересовал Коидзуми, однако продавец решила усилить его впечатления. Она хотела доказать клиенту, что их товар достаточно прочен и перенесет любые испытания. Для этого четыре девушки кладут очки на свои кресла, а затем по очереди и демонстративно присаживаются на товар.
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В конце ролика мужчина оценил достоинства продукции и посоветовал покупать очки от Hazuki.
Японский производитель мужских очков Hazuki выпустил рекламу, в которой продемонстрировал прочность новой продукции с помощью женских ягодиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
В начале рекламы появляется измотанный после долгого рабочего дня мужчина, роль которого исполнил известный японский актер Котаро Коидзуми (Kotaro Koizumi). Согласно сценарию, он приехал в хостес-бар, где одна из хостес решила продать гостю новые очки.
Модный аксессуар заинтересовал Коидзуми, однако продавец решила усилить его впечатления. Она хотела доказать клиенту, что их товар достаточно прочен и перенесет любые испытания. Для этого четыре девушки кладут очки на свои кресла, а затем по очереди и демонстративно присаживаются на товар.
Читайте также: Американец пять лет судился с бывшей из-за подаренного кольца
В конце ролика мужчина оценил достоинства продукции и посоветовал покупать очки от Hazuki.
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