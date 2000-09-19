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Раздел: Курьезы  
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Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка Захаровой

Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка ЗахаровойЗахарова дала еще один повод для шуток.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассмешила пользователей сети новым фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

В Instagram Захарова опубликовала снимок, на котором видны две тени от ее головы, что и стало очередным поводом для насмешек над дипломатом. "Голова одна, а теней от нее две", - подписала кадр Захарова.

"В школе на физику ходили или прогуливали? Сколько софитов, столько и теней", "Не простая задача - понимать ситуацию и врать на всю страну", "Загадочные русские", "Кокс жесткий", "Змей-Горыныч, значит, получился", - смеются комментаторы.

Не обошел стороной Захарову также украинский политолог Алексей Голобуцкий, который оказался солидарным с пользователями сети.

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"Да уж, достижение: допиться до того, что даже тень двоится! И вот зря она себя Шерон Стоун вообразила - не с её рожей и фигурой! "Жалкое зрелище, душераздирающее!" - прокомментировал он в Telegram.
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 Теги: Захарова, фото

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Сегодня, 14:06 » Автор: Анна Мартынова
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