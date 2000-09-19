Раздел: Курьезы
Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка Захаровой
Захарова дала еще один повод для шуток.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассмешила пользователей сети новым фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
В Instagram Захарова опубликовала снимок, на котором видны две тени от ее головы, что и стало очередным поводом для насмешек над дипломатом. "Голова одна, а теней от нее две", - подписала кадр Захарова.
"В школе на физику ходили или прогуливали? Сколько софитов, столько и теней", "Не простая задача - понимать ситуацию и врать на всю страну", "Загадочные русские", "Кокс жесткий", "Змей-Горыныч, значит, получился", - смеются комментаторы.
Не обошел стороной Захарову также украинский политолог Алексей Голобуцкий, который оказался солидарным с пользователями сети.
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"Да уж, достижение: допиться до того, что даже тень двоится! И вот зря она себя Шерон Стоун вообразила - не с её рожей и фигурой! "Жалкое зрелище, душераздирающее!" - прокомментировал он в Telegram.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассмешила пользователей сети новым фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
В Instagram Захарова опубликовала снимок, на котором видны две тени от ее головы, что и стало очередным поводом для насмешек над дипломатом. "Голова одна, а теней от нее две", - подписала кадр Захарова.
"В школе на физику ходили или прогуливали? Сколько софитов, столько и теней", "Не простая задача - понимать ситуацию и врать на всю страну", "Загадочные русские", "Кокс жесткий", "Змей-Горыныч, значит, получился", - смеются комментаторы.
Не обошел стороной Захарову также украинский политолог Алексей Голобуцкий, который оказался солидарным с пользователями сети.
Читайте также: Человек-паук отдыхает: отчаянный прыжок енота рассмешил Сеть
"Да уж, достижение: допиться до того, что даже тень двоится! И вот зря она себя Шерон Стоун вообразила - не с её рожей и фигурой! "Жалкое зрелище, душераздирающее!" - прокомментировал он в Telegram.
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