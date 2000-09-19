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«МММщик открывает банк»: соцсети высмеяли обещания нового главаря «ДНР»

«МММщик открывает банк»: соцсети высмеяли обещания нового главаря «ДНР»"Достижения" не впечатлили соцсети.

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой обл. собираются открыть «коммерческий банк». Об этом заявил «и.о. главы ДНР» Денис Пушилин (на фото), передает Хроника.инфо со ссылкой на dnews.dn.ua.

«Это не слухи. Причем речь идет о ближайшей перспективе», – утверждает Пушилин.

По его словам, состоится встреча с представителем руководства этого банка. «Дальнейшие наши конкретные шаги сейчас прорабатываются. Это необходимо, есть запрос населения. К тому же это будет хорошим сигналом для граждан ДНР», – уверяет «и.о. главы ДНР».

В соцсетях местные жители смеются над обещаниями Пушилина:

Максим: «Давно я так не смеялся… Пушилин перенял эстафету у Захарченко по даванию неправдивых обещаний? Красавчик»;
Александр: «Пушилин & Компани индастри – достойное название».

Люди смеются и над «достижениями» «республики»:

Елена: «Это победа, товарищи, в других странах телефонами расплачиваются, а у нас БАНК будет»;
Сергей: «На 5-й год после "народной власти" и социалистического рая создают банк. Так, товарищи, и до капитализма недалеко».

Также жители неподконтрольной части Донетчины вспоминают финансовую пирамиду «МММ»:

Александр: «МММщик открывает банк! Вот умора!»;
Сергей: «Когда МММщик создает банк, ждите беды»;
Сергей Н.: «Ахахаха! Пушилин взялся за старое! Банк "МММ". 1000% прибыли каждый месяц, чесслово!»;
Алексей: «Так это будет финансовая пираМММида, а не банк».

Кроме того, пользователи соцсетей отмечают, что мало кто рискнет отдавать деньги на хранение в такое «финансовое учреждение»:

Александр: «Проблему нашли – отделение банка непризнанной республики в непризнанной республике открыть»;
Антон: «Ой, чувствую, что будет это грандиозным кидаловом. Создадут подобный банк, 2-3 года он проработает, обрастет клиентурой, а потом бах – и нет банка со всеми бабками»;
Сергей: «Кто будет выступать гарантом вкладов, кстати?»;
Дмитрий: «Ну что, приготовились класть на депозит в этот банк? Кто первый?»;
Виталий: «Старая байка. Просто интересно взглянуть на тех, кто туда деньги понесет».

Есть и те, кто настроен позитивно. «Опа-па. Кто-то начинает инвестировать в республику? Действительно хороший знак», – пишет Владимир.

Люди пишут и о том, что с «банком ДНР» не смогут работать даже российские банки:

Владислав: «Интересно, какие банки других стран будут работать с этим банком? Все ж боятся попасть под санкции. Даже тот же Сбербанк РФ»;
Дмитрий: «Какой-нибудь банк Рейкьявика, ну после того как мы его возьмем, а там и до Лондона, глядишь, дойдем. Там уже горят желанием выйти из ЕС и войти в ДНР»;
Александр Г.: «Все равно, думаю, будет подсоединен к российской системе расчетов»;
Александр В.: «Да какое "подсоединение". Нас признала Осетия и Абхазия – откроют отделения их банка какого-то частного, а те, в свою очередь, Россией признаны».

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В соцсетях пишут о том, что в «ДНР» очень низкие доходы, которых не хватает даже на еду, не говоря о депозитах:

Дмитрий: «Сигналом к чему? С доходом 10 тыс. руб. мне этот банк нафиг не нужен, а у кого доход хоть как-то выше, хранит деньги в надежных европейских банках, или, на крайняк, в украинских. И вряд ли будет вкладываться в сомнительный банк, непонятно чем подтвержденный, да еще и в непризнанной республике»;
Виктор: «Какой, нафиг, депозит!? Тут получишь зарплату, и думаешь – то ли долги отдавать, то ли пожрать купить на 3 дня».
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 Теги: ДНР, главарь

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Сегодня, 17:03 » Автор: Анна Мартынова
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