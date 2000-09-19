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Раздел: Курьезы  
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Карикатура израильского художника на российское оружие в Сирии набирает популярность

Карикатура израильского художника на российское оружие в Сирии набирает популярностьРабота Амсо Бидермана.

Израильский карикатурист Амсо Бидерман высмеял поставки новейшего российского оружия в Сирию, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

На рисунке, опубликованном вчера изданием Haaretz, изображены российские военные, президент Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Они стоят у российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". "Если мы предоставим С-400, они собьют все наши самолеты", - говорит один из военных. Путин и Асад нервно потеют.

Карикатура приобретает популярность в англоязычном Twitter после официального заявления российского министра обороны Сергея Шойгу, что Кремль поставит в Сирию ракетно-зенитные комплексы С-300. Страницы, связанные с военной разведкой, сообщают, что эти машины уже находятся в Сирии. Их привезли 22 сентября.

С-300 перехватывает средства воздушного нападения на дальности более 250 км, может поражать несколько воздушных целей одновременно. 2013-го Россия по просьбе Израиля приостановила поставку этих комплексов Дамаску.

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С-400 способны перехватывать крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации маневрирующими боеголовками баллистических ракет на расстоянии 400 км и высоте 5 км над землей. Определяют цель за 600 км.

Карикатура израильского художника на российское оружие в Сирии набирает популярность
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 Теги: карикатура, Сирия

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Сегодня, 17:19 » Автор: Анна Мартынова
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