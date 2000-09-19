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Раздел: Курьезы  
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Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий Не самые пунктуальные люди.

Опоздать на работу или важную встречу может каждый, ведь иногда мы просто не в силах контролировать происходящее вокруг. Ну кто бы мог предположить, что дорогу перекроет огромный воздушный шар? Ну а промокнуть в лифте - это вообще за гранью привычной реальности, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы в тоже иногда опаздываем, но ничего похожего на то, с чем столкнулись герои этой подборки, с нами еще не происходило.

1. Тот случай, когда к объяснительной однозначно придется приложить фото

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


2. Ну зато в офисе можно попозже появиться

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


3. «Тот, что слева, поймал сегодня свою первую мышь. Я пыталась сделать так, чтобы он ее отпустил, и опоздала на работу»

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


4. Мы пока не поняли, это маленькая странность или большая проблема

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


5. Тот случай, когда от опоздания не спасет даже самое доскональное знание ПДД

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


6. «Регулярно опаздываю, потому что глажу котиков, которых встречаю по дороге»

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


7. «Кажется, я сегодня не попаду на работу вовремя»

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


8. Когда стоишь в жуткой пробке, но открывающийся вид того стоит

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


9. Зато с мотивацией теперь проблем нет. Может, начальника хотя бы это порадует?

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


10. Когда опаздываешь, потому что случайно принял душ второй раз. В лифте

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


11. Тот случай, когда проспал хозяин, но виновата собака

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


13. Когда понимаешь, что здоровый сон - это главное

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


14. Необычный утренний квест - объехать двух больших кошек на дороге

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


15. А самые добрые водители опаздывают, потому что пропускают утят через дорогу

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


16. «Я не смог прийти вовремя, потому что пытался сделать идеальное фото бесконечного трамвая»

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


17. «Иногда я опаздываю на работу, потому что не могу выгнать свою кошку из машины»

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


18. «Простите, но я сегодня задержусь. Тут лось на шоссе»

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


19. Когда утром вместе с тобой проснулся и твой внутренний ребенок

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


20. Когда ты вынужден задержаться, потому что от чистоты этих лап зависит продолжительность вечерней уборки

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


21. «Я не приехал вовремя, потому что никак не мог найти свои ключи от машины»

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


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Бонус: когда ты безнадежно опоздал, но настроение почему-то все равно хорошее

Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий


«День добрый».
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 Теги: работа, опоздание

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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