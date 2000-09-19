Раздел: Курьезы
Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
Соцсети продолжают шутить.
Три титула чемпиона мира достались Энтони Джошуа, который защитил свои чемпионские пояса, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua..
В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоялся бой между британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и российским претендентом Александром Поветкиным, в котором Джошуа нокаутировал россиянина.
«Русский Витязь», как величают Поветкина на родине, на равных боксировал лишь первую половину встречи, пока Джошуа не включил на полную мощь своих ударов. В седьмом раунде Поветкин пропустил боковые, угодив сперва в нокдаун, а затем и в нокаут. Соцсети высмеяли проигрыш Поветкина.
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«Котлеткин» и распятый русский мальчик. Соцсети взорвались от мемов после проигрыша Поветкина в бою с Джошуа
Три титула чемпиона мира достались Энтони Джошуа, который защитил свои чемпионские пояса, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua..
В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоялся бой между британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и российским претендентом Александром Поветкиным, в котором Джошуа нокаутировал россиянина.
«Русский Витязь», как величают Поветкина на родине, на равных боксировал лишь первую половину встречи, пока Джошуа не включил на полную мощь своих ударов. В седьмом раунде Поветкин пропустил боковые, угодив сперва в нокдаун, а затем и в нокаут. Соцсети высмеяли проигрыш Поветкина.
Читайте также: Ремонт дорог в Киеве высмеяли новыми фотожабами
«Котлеткин» и распятый русский мальчик. Соцсети взорвались от мемов после проигрыша Поветкина в бою с Джошуа
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