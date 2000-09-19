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Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами

Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабамиСоцсети продолжают шутить.

Три титула чемпиона мира достались Энтони Джошуа, который защитил свои чемпионские пояса, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua..

В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоялся бой между британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и российским претендентом Александром Поветкиным, в котором Джошуа нокаутировал россиянина.

«Русский Витязь», как величают Поветкина на родине, на равных боксировал лишь первую половину встречи, пока Джошуа не включил на полную мощь своих ударов. В седьмом раунде Поветкин пропустил боковые, угодив сперва в нокдаун, а затем и в нокаут. Соцсети высмеяли проигрыш Поветкина.

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Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
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 Теги: Поветкин, фотожабы

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Сегодня, 21:49 » Автор: Анна Мартынова
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