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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»

Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»Все пошло не по плану.

Плохой день у каждого бывает свой. Для одних это может быть машина, заляпанная краской, для других - неугомонные дети в самолете. Мы собрали 17 снимков с людьми, которые на собственном опыте ощутили, что такое «плохой день», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
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 Теги: неудача, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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