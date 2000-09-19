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Раздел: Курьезы  
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Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России

Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в РоссииПять минут позитива.

Какие бы беды или нелепицы не происходили, люди всегда отнесутся к этому с позитивом. В сегодняшнем материале мы собрали 17 уморительных снимков из серии «Угадай страну по фотографии», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
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 Теги: Россия, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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