Раздел: Курьезы
Чиновник получил бан от Facebook из-за «непристойной» фамилии
Ему пришлось изменить данные.
В соцсети восприняли полное имя кандидата в депутаты как бесстыдное, передает Хроника.инфо со ссылкой на vgolos.com.ua.
Социальная сеть Facebook заблокировала страницу бельгийского политика Люка Ануса.
26-летний кандидат в органы власти коммуны Лоб в провинции Эно признался, что был готов к насмешкам за собственную фамилию, но не подозревал, что столкнется с "баном" на агитацию в социальной сети. Люк объяснил, что надеялся справиться с высмеиванием, но после блокировки в Facebook признал свое поражение. Кандидат от социалистической партии перерегистрировал свои данные и указал изменено фамилия: "Ну".
Часть пользователей сети стали на защиту чиновника. Они подчеркнули, что каждый имеет право гордиться своей фамилией, полученной от рождения. Они считают, что ситуация, которая заставляет людей менять имена и фамилии под общественным давлением, не является нормальной.
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Всего в Бельгии насчитывается 49 граждан с фамилией Анус. Все они являются жителями франкоязычного региона Валлония.
В соцсети восприняли полное имя кандидата в депутаты как бесстыдное, передает Хроника.инфо со ссылкой на vgolos.com.ua.
Социальная сеть Facebook заблокировала страницу бельгийского политика Люка Ануса.
26-летний кандидат в органы власти коммуны Лоб в провинции Эно признался, что был готов к насмешкам за собственную фамилию, но не подозревал, что столкнется с "баном" на агитацию в социальной сети. Люк объяснил, что надеялся справиться с высмеиванием, но после блокировки в Facebook признал свое поражение. Кандидат от социалистической партии перерегистрировал свои данные и указал изменено фамилия: "Ну".
Часть пользователей сети стали на защиту чиновника. Они подчеркнули, что каждый имеет право гордиться своей фамилией, полученной от рождения. Они считают, что ситуация, которая заставляет людей менять имена и фамилии под общественным давлением, не является нормальной.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Всего в Бельгии насчитывается 49 граждан с фамилией Анус. Все они являются жителями франкоязычного региона Валлония.
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