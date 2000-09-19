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Раздел: Курьезы  
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Чиновник получил бан от Facebook из-за «непристойной» фамилии

Чиновник получил бан от Facebook из-за «непристойной» фамилииЕму пришлось изменить данные.

В соцсети восприняли полное имя кандидата в депутаты как бесстыдное, передает Хроника.инфо со ссылкой на vgolos.com.ua.

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу бельгийского политика Люка Ануса.

26-летний кандидат в органы власти коммуны Лоб в провинции Эно признался, что был готов к насмешкам за собственную фамилию, но не подозревал, что столкнется с "баном" на агитацию в социальной сети. Люк объяснил, что надеялся справиться с высмеиванием, но после блокировки в Facebook признал свое поражение. Кандидат от социалистической партии перерегистрировал свои данные и указал изменено фамилия: "Ну".

Часть пользователей сети стали на защиту чиновника. Они подчеркнули, что каждый имеет право гордиться своей фамилией, полученной от рождения. Они считают, что ситуация, которая заставляет людей менять имена и фамилии под общественным давлением, не является нормальной.

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Всего в Бельгии насчитывается 49 граждан с фамилией Анус. Все они являются жителями франкоязычного региона Валлония.
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 Теги: Facebook, чиновник

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Сегодня, 11:53 » Автор: Анна Мартынова
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