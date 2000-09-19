Прикол дня: заседание Генассамблеи ООН прошло с участием младенца

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Попугай проехался из Австралии до Новой Зеландии

Известный вулкан Таранаки в Новой Зеландии стал обладать правами человека и приписан к списку юридических лиц.

Он помогает потерпевшим прийти в себя, а в свободное время спит.