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Прикол дня: заседание Генассамблеи ООН прошло с участием младенца

Прикол дня: заседание Генассамблеи ООН прошло с участием младенца3-месячная дочь премьера Новой Зеландии побывала на заседании.

Премьер Новой Зеландии приняла участие в Генеральной ассамблее ООН вместе с младенцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Премьер Новой Зеландии Джесинда Ардерн, которая не так давно родила, взяла с собой в командировку и дочь, и ее подгузники. Пока она выступала на саммите мира, 3-месячную Неве Те Ароху держал на руках отец, который тоже сидел в зале.

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 Теги: ООН, младенец

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Сегодня, 13:29 » Автор: Анна Мартынова
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