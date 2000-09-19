Раздел: Курьезы
В Харькове «увековечили» бабушку, торгующую семечками
Горожане в восторге.
В широкополой шляпе, фартуке и с большим ожерельем на шее. Рядом беззаботный кот, два мешка с семечками и крыса, которая норовит полакомиться товаром. Необычная скульптура продавщицы появилась у центрального входа Центрального рынка, передает Хроника.инфо со ссылкой на dozor.kharkov.ua.
«В каждом городе существует свой колорит, свои традиции и свои легенды, которые дают нам возможность изучать историю города. В Харькове испокон веку на Центральный рынок приходили покупать «семачки». Именно так их называли. Наверху, на горе у нас стояла бурса и бурсаки во время перерывов между занятиями бегали вниз сюда. Воровали у бабушек «семачки», булочки, яблоки и прочие вещи. И вот сидит баба Маня. Видим, что немножко спит. Тут мышка кушает, там птичка, кот у неё в ногах. Это символ. И символ занял своё место». - рассказывает Юрий Медведев, директор Центрального рынка
«Бабушку Маню» сразу облюбовали харьковчане. Не выпускали из рук телефонов, чтобы сделать на память фотографию со скульптурой, которая поднимает настроение.
«Чтобы работа получилась красивая, нужно было найти образ. И я в воскресенье сажусь в машину, еду на круглый рынок и, как только заезжаю, смотрю - картинка один к одному как на скульптуре. Сидит такая женщина. Я к ней подхожу, вы представляете какая случайность, я подхожу и говорю - вы можете позировать? Почему бы и нет, я профессиональная натурщица. И она согласилась, пришла в понедельник. И я в воскресенье я эту работу закончил. То есть она за 7 дней была вылеплена».- вспоминает Сейфаддин Гурбанов скульптор, народный художник Украины и Азербайджана
Фигура из бронзы получилась довольно большой, весом в тонну.
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«Манеры мои, поза моя, я же тоже торгую. Только не семечками, а домашними предметами. Я видела в интернете памятник в Минске - стоит большая тётка, грудастая, плюёт семечки. Я видела памятник в Чебоксарах - там бедная бабушка склонилась над мешком. А здесь весёлая бабушка. Ведь торговля на Украине начиналась с семечек. А помните, здесь ряды были, продавли семечки? Здесь каждая бабушка себя узнает, каждая скажет - это я , это я!» - рассказывает Людмила Алексеевна, натурщица, прообраз скульптуры.
В широкополой шляпе, фартуке и с большим ожерельем на шее. Рядом беззаботный кот, два мешка с семечками и крыса, которая норовит полакомиться товаром. Необычная скульптура продавщицы появилась у центрального входа Центрального рынка, передает Хроника.инфо со ссылкой на dozor.kharkov.ua.
«В каждом городе существует свой колорит, свои традиции и свои легенды, которые дают нам возможность изучать историю города. В Харькове испокон веку на Центральный рынок приходили покупать «семачки». Именно так их называли. Наверху, на горе у нас стояла бурса и бурсаки во время перерывов между занятиями бегали вниз сюда. Воровали у бабушек «семачки», булочки, яблоки и прочие вещи. И вот сидит баба Маня. Видим, что немножко спит. Тут мышка кушает, там птичка, кот у неё в ногах. Это символ. И символ занял своё место». - рассказывает Юрий Медведев, директор Центрального рынка
«Бабушку Маню» сразу облюбовали харьковчане. Не выпускали из рук телефонов, чтобы сделать на память фотографию со скульптурой, которая поднимает настроение.
«Чтобы работа получилась красивая, нужно было найти образ. И я в воскресенье сажусь в машину, еду на круглый рынок и, как только заезжаю, смотрю - картинка один к одному как на скульптуре. Сидит такая женщина. Я к ней подхожу, вы представляете какая случайность, я подхожу и говорю - вы можете позировать? Почему бы и нет, я профессиональная натурщица. И она согласилась, пришла в понедельник. И я в воскресенье я эту работу закончил. То есть она за 7 дней была вылеплена».- вспоминает Сейфаддин Гурбанов скульптор, народный художник Украины и Азербайджана
Фигура из бронзы получилась довольно большой, весом в тонну.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
«Манеры мои, поза моя, я же тоже торгую. Только не семечками, а домашними предметами. Я видела в интернете памятник в Минске - стоит большая тётка, грудастая, плюёт семечки. Я видела памятник в Чебоксарах - там бедная бабушка склонилась над мешком. А здесь весёлая бабушка. Ведь торговля на Украине начиналась с семечек. А помните, здесь ряды были, продавли семечки? Здесь каждая бабушка себя узнает, каждая скажет - это я , это я!» - рассказывает Людмила Алексеевна, натурщица, прообраз скульптуры.
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