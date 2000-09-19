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Раздел: Курьезы  
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Умора: фамилии этих людей дарят позитив

Умора: фамилии этих людей дарят позитивПять минут отличного настроения.

Основы наших фамилий зачастую образованы от личных имен или прозвищ, которые имеют какое-то лексическое значение. И порой это значение так здорово подходит к образу жизни человека, что просто диву даешься. Некоторые совпадения и вовсе настолько курьезны, что невозможно удержаться от улыбки, передает Хроника.инфо со ссылкой на adme.ru.

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Мы собрали людей, чьи фамилии - это настоящие маленькие шедевры.

Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
Умора: фамилии этих людей дарят позитив
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 Теги: позитив, фамилия

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Сегодня, 19:11 » Автор: Анна Мартынова
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