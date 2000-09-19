Раздел: Курьезы
«Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом Сети
Боксер любит шутить.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) выложил смешное видео в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Боксер "выполнил" известную мелодию "К Элизе", но оказалось, что за музыкальным инструментом прятался телефон, из которого и звучала музыка.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) выложил смешное видео в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Боксер "выполнил" известную мелодию "К Элизе", но оказалось, что за музыкальным инструментом прятался телефон, из которого и звучала музыка.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
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