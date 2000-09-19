» » «Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом Сети
Раздел: Курьезы  
0

«Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом Сети

«Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом СетиБоксер любит шутить.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) выложил смешное видео в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Боксер "выполнил" известную мелодию "К Элизе", но оказалось, что за музыкальным инструментом прятался телефон, из которого и звучала музыка.

Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Усик, прикол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:26 » Автор: Анна Мартынова
     1243
     0

Похожие новости по теме

Оптическая иллюзия с «половиной» собаки стала новым мемом Оптическая иллюзия с «половиной» собаки стала новым мемом

Мем набирает популярность.

Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары

Где чьи ступни?

Новая оптическая иллюзия стала новым хитом Сети Новая оптическая иллюзия стала новым хитом Сети

Фотография похожа на коллаж.

Александр Усик рассмешил забавными носками Александр Усик рассмешил забавными носками

"Брюки надо Мистеру Стилю в носки заправить, и высокий модный стиль гарантирован"

Боксер Усик «впал в детство» в США Боксер Усик «впал в детство» в США

Александр Усик впал в детство.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх