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Раздел: Курьезы  
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В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до Лукашенко

В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до ЛукашенкоФото насмешило соцсети.

Хозяина Кремля Владимира Путина опять заподозрили в маскировке роста. И поводом для этого стала его встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Об этом сообщил Александ Бумб на странице в Facebook, сопроводив свой пост соответствующим фото. «Чудеса кремлевского фотошопинга. Рост Лукашенко - 185 см, рост Путина - 162 см. Лукашенке неслабо укоротили ноги», - отметил он.

Также на этот факт акцентировал внимание известный украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram. «Заметил свежее фото Путина с Лукашенко, где Путин внезапно дорос до Бацьки, сразу и не поверил даже, подумал, что фотошоп», - отметил он.

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Отметим, что интернет-пользователи посмеялись над «пропорциями» президентов. «Лукашенко уменьшили, и он стал необыкновенно толстеньким», «Все пропорции батьке нарушили», «Путин должен быть выше», «Да их вообще могли сделать одного роста», «Может быть, нашли двойника повыше?», - написали они.

В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до Лукашенко

В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до Лукашенко

В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до Лукашенко
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 Теги: Путин, Лукашенко

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Сегодня, 14:05 » Автор: Анна Мартынова
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