Раздел: Курьезы
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Вот это начало для новой семьи.
Свадьба - это всегда веселье, задор, праздничная атмосфера. Молодожены и гости стараются запомнить такое событие надолго. Но русская свадьба - это особый кураж. Кажется, будто у всех отказывают тормоза в прямом и переносном смысле. Мы же собрали 17 колоритных фотографий, которые позволят прочувствовать всю атмосферу русских свадеб, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Свадьба - это всегда веселье, задор, праздничная атмосфера. Молодожены и гости стараются запомнить такое событие надолго. Но русская свадьба - это особый кураж. Кажется, будто у всех отказывают тормоза в прямом и переносном смысле. Мы же собрали 17 колоритных фотографий, которые позволят прочувствовать всю атмосферу русских свадеб, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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