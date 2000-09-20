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Раздел: Курьезы  
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Особенности русских свадеб в уморительных фотках

Особенности русских свадеб в уморительных фотках Вот это начало для новой семьи.

Свадьба - это всегда веселье, задор, праздничная атмосфера. Молодожены и гости стараются запомнить такое событие надолго. Но русская свадьба - это особый кураж. Кажется, будто у всех отказывают тормоза в прямом и переносном смысле. Мы же собрали 17 колоритных фотографий, которые позволят прочувствовать всю атмосферу русских свадеб, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
Особенности русских свадеб в уморительных фотках
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 Теги: прикол, свадьба

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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