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Раздел: Курьезы  
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Птицы прославились, сделав "массаж" своему хвостатому другу

Птицы прославились, сделав "массаж" своему хвостатому другу "Массаж" засняли на камеру.

Псу по кличке Майло, живущему в Сингапуре, очень повезло, ведь у него есть два маленьких приятеля, обожающих делать массаж, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Видеоролик, снятый владельцами животных, показывает, как попугайчики увлечённо занимаются хвостом и задней лапой пса, вот только закончилась эта сцена не совсем идиллически.

Птицы прославились, сделав "массаж" своему хвостатому другу


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В какой-то момент Майло дёрнул лапой, так что один из «массажистов» отлетел в сторону. Остаётся надеяться, что попугай не сильно обиделся на такое бесцеремонное обращение.

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 Теги: массаж, птицы

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Сегодня, 17:11 » Автор: Анна Мартынова
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