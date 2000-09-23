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Раздел: Курьезы  
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Китаянка превратила мешки для цемента в свадебное платье

Китаянка превратила мешки для цемента в свадебное платье Получилось нечто своеобразное.

Жительница Китая, 28-летняя Тянь Лили, использовала 40 пустых мешков для цемента, для того чтобы сшить свадебный наряд, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Как видно из фото, платье получилось длинным в пол, что придало ему более комический характер.

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Девушка призналась, что идея создать такое платье ей пришло, когда она увидела гору строительного мусора.

Китаянка превратила мешки для цемента в свадебное платье
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 Теги: мешок, платье

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Сегодня, 10:29 » Автор: Анна Мартынова
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