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Раздел: Курьезы  
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Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе

Веселые СМС от людей, знающих толк в юмореВсегда нужно сохранять позитив.

Если у собеседника есть чувство юмора, то ваша переписка может стать настоящим бестселлером. Ведь его сюжет заранее неизвестен. А если это СМС от мобильного оператора или таксиста, то внезапный поворот с непредсказуемой развязкой вас приятно, а может, и неприятно, но обязательно удивит, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Предлагаем прочитать эти импровизированные СМС-шедевры прямо сейчас.

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Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
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 Теги: смс, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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