Раздел: Курьезы
Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
Всегда нужно сохранять позитив.
Если у собеседника есть чувство юмора, то ваша переписка может стать настоящим бестселлером. Ведь его сюжет заранее неизвестен. А если это СМС от мобильного оператора или таксиста, то внезапный поворот с непредсказуемой развязкой вас приятно, а может, и неприятно, но обязательно удивит, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем прочитать эти импровизированные СМС-шедевры прямо сейчас.
Читайте также: Конфуз дня: Климкин заснул во время выступления Порошенко
Если у собеседника есть чувство юмора, то ваша переписка может стать настоящим бестселлером. Ведь его сюжет заранее неизвестен. А если это СМС от мобильного оператора или таксиста, то внезапный поворот с непредсказуемой развязкой вас приятно, а может, и неприятно, но обязательно удивит, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем прочитать эти импровизированные СМС-шедевры прямо сейчас.
Читайте также: Конфуз дня: Климкин заснул во время выступления Порошенко
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