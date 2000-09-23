Раздел: Курьезы
Пощечина осьминогом: морской котик «наказал» назойливого парня
Обнародовано впечатляющее видео.
В Новой Зеландии морской котик ударил осьминогом по лицу человека, плывущего на каяке. Момент удара зафиксировала камера GoPro на шлеме Тайо Масуды, передает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Автор видео рассказал ВВС, что морской котик, по всей видимости, пытался откусить одно из щупалец осьминога, а его друг, Кайл Малиндер, оказался не в том месте.
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В Новой Зеландии морской котик ударил осьминогом по лицу человека, плывущего на каяке. Момент удара зафиксировала камера GoPro на шлеме Тайо Масуды, передает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Автор видео рассказал ВВС, что морской котик, по всей видимости, пытался откусить одно из щупалец осьминога, а его друг, Кайл Малиндер, оказался не в том месте.
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