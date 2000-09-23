Раздел: Курьезы
Жительница Запорожья сшила себе мужа
"Муж" сделан из цельного куска ткани.
Преподаватель запорожской гимназии Александра Непомнящая сделала куклу, которая в точности скопирована с ее мужа. Это самое большое творение женщины за 20 лет ее увлечения текстильными куклами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua
"Это копия моего супруга или мужезаменитель, чучело мужа. Его зовут Ашимка. Портретное сходство есть. Образец сейчас в отъезде, в командировке. Поэтому я сама привезла мужезаменителя на машине, а потом донесла на руках. Он весит килограмм 7-8", - заявила Александра в интервью Индустриалке.
"Муж" сделан из цельного куска ткани. Одежда принадлежит настоящему супругу женщины. Внутри у куклы - синтепон и поролон. Настоящему мужу понравилась его копия.
"Какое-то время он у меня был на кухне и я как-то подергивалась. Поэтому я его перенесла в отдельную комнату. Теперь, когда мои гости проходят мимо, то обычно здороваются с ним и проходят дальше, на кухню", - рассказала мастерица.
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Свое произведение женщина показала на выставке "Мистецька хвиля", которая прошла в Запорожье на этих выходных. Продавать "мужезаменителя" Александра Непомнящая не планирует.
Преподаватель запорожской гимназии Александра Непомнящая сделала куклу, которая в точности скопирована с ее мужа. Это самое большое творение женщины за 20 лет ее увлечения текстильными куклами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua
"Это копия моего супруга или мужезаменитель, чучело мужа. Его зовут Ашимка. Портретное сходство есть. Образец сейчас в отъезде, в командировке. Поэтому я сама привезла мужезаменителя на машине, а потом донесла на руках. Он весит килограмм 7-8", - заявила Александра в интервью Индустриалке.
"Муж" сделан из цельного куска ткани. Одежда принадлежит настоящему супругу женщины. Внутри у куклы - синтепон и поролон. Настоящему мужу понравилась его копия.
"Какое-то время он у меня был на кухне и я как-то подергивалась. Поэтому я его перенесла в отдельную комнату. Теперь, когда мои гости проходят мимо, то обычно здороваются с ним и проходят дальше, на кухню", - рассказала мастерица.
Читайте также: Жительница Запорожья убила мужчину
Свое произведение женщина показала на выставке "Мистецька хвиля", которая прошла в Запорожье на этих выходных. Продавать "мужезаменителя" Александра Непомнящая не планирует.
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