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Скучающая в клубе девушка стала новым мемом

Скучающая в клубе девушка стала новым мемомПарень ее явно не впечатлил.

В соцсетях опубликовали фото из ночного клуба Bourbon в Эдинбурге, где парень пытается пообщаться со скучающей девушкой. Снимок вдохновил юзеров на создание интернет-мемов. Первым на изображение обратил внимание житель Лондона Алекс Холл в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Он назвал фото "самым вызывающим на ассоциации во всей истории искусства". Публикация получила 21 тысячу лайков и 12 тысяч репостов. "Все нормально, кроме того, что она притащила с собой ежа", - шутят комментаторы, намекая на меховую горжетку в руках девушки.

Скучающая в клубе девушка стала новым мемом


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На международном имиджборде Reddit комментаторы предположили, что молодой человек пытается завязать разговор на избитую или неприятную для девушки тему. "Ты слушала музыку этого нового рэпера?" - подписал фотографию один из пользователей. "Ты играешь в PlayStation?" - продолжил его идею другой пользователь.
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 Теги: клуб, мем

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Сегодня, 10:42 » Автор: Анна Мартынова
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