Раздел: Курьезы
Скучающая в клубе девушка стала новым мемом
Парень ее явно не впечатлил.
В соцсетях опубликовали фото из ночного клуба Bourbon в Эдинбурге, где парень пытается пообщаться со скучающей девушкой. Снимок вдохновил юзеров на создание интернет-мемов. Первым на изображение обратил внимание житель Лондона Алекс Холл в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Он назвал фото "самым вызывающим на ассоциации во всей истории искусства". Публикация получила 21 тысячу лайков и 12 тысяч репостов. "Все нормально, кроме того, что она притащила с собой ежа", - шутят комментаторы, намекая на меховую горжетку в руках девушки.
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На международном имиджборде Reddit комментаторы предположили, что молодой человек пытается завязать разговор на избитую или неприятную для девушки тему. "Ты слушала музыку этого нового рэпера?" - подписал фотографию один из пользователей. "Ты играешь в PlayStation?" - продолжил его идею другой пользователь.
В соцсетях опубликовали фото из ночного клуба Bourbon в Эдинбурге, где парень пытается пообщаться со скучающей девушкой. Снимок вдохновил юзеров на создание интернет-мемов. Первым на изображение обратил внимание житель Лондона Алекс Холл в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Он назвал фото "самым вызывающим на ассоциации во всей истории искусства". Публикация получила 21 тысячу лайков и 12 тысяч репостов. "Все нормально, кроме того, что она притащила с собой ежа", - шутят комментаторы, намекая на меховую горжетку в руках девушки.
Читайте также: Поклонская, скучающая на инаугурации Путина, стала новым мемом
На международном имиджборде Reddit комментаторы предположили, что молодой человек пытается завязать разговор на избитую или неприятную для девушки тему. "Ты слушала музыку этого нового рэпера?" - подписал фотографию один из пользователей. "Ты играешь в PlayStation?" - продолжил его идею другой пользователь.
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