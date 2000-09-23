Раздел: Курьезы
Буйный пассажир самолета решил «заглянуть» к пилотам, чтобы зарядить телефон
Его пришлось передать правоохранителям.
Сотрудники полиции задержали пьяного индуса после того, как он попытался прорваться в кабину пилотов, чтобы зарядить телефон, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.
Инцидент произошел в самолете авиакомпании IndiGo, что вылетает из Мумбая в Калькутту. По словам представителя IndiGo, буйный пассажир начал рваться к пилотам сразу после того, как сел в самолет. После этого сотрудники авиакомпании вывели мужчину из салона и передали его представителям власти.
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Однако сотрудники полиции не нашли оснований арестовывать пьяного мужа. «Он был пьян и всего лишь хотел зарядить телефон. Мы не можем считать это преступлением », - пояснил полицейский.
Сотрудники полиции задержали пьяного индуса после того, как он попытался прорваться в кабину пилотов, чтобы зарядить телефон, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.
Инцидент произошел в самолете авиакомпании IndiGo, что вылетает из Мумбая в Калькутту. По словам представителя IndiGo, буйный пассажир начал рваться к пилотам сразу после того, как сел в самолет. После этого сотрудники авиакомпании вывели мужчину из салона и передали его представителям власти.
Читайте также: Сеть насмешили киевские коммунальщики, пытающиеся защитить мусорку от «угона»
Однако сотрудники полиции не нашли оснований арестовывать пьяного мужа. «Он был пьян и всего лишь хотел зарядить телефон. Мы не можем считать это преступлением », - пояснил полицейский.
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